El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que haya indicios de presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; esto, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, por supuestos ilícitos de huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico.

En conferencia de prensa de este domingo para informar avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, García Harfuch aseguró que las autoridades no tienen detectada ninguna correlación entre el concurso Miss Universo con las investigaciones correspondientes a Rocha y a la red de delincuencia organizada.

“La investigación derivó en 13 órdenes de aprehensión, como ya se informó en su momento. Una de ellas es de esta persona, que se hicieron en plena coordinación con la Fiscalía General de la República”, informó.

El titular de la SSPC resaltó que fue una investigación entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad: “todos aportamos información”, dijo.

El modus operandi de Raúl Rocha

De acuerdo con la causa penal 495/2025, Rocha Cantú desempeñaba funciones de dirección en la organización criminal, con el objetivo de inyectar capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos. Además, la banda tenía probables nexos con La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El periodista Carlos Loret de Mola detalló que el modus operandi era el siguiente:

Rocha Cantú adquiría y distribuía combustible robado o proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente, operando centros logísticos en Querétaro.

Primero en la "La Espuela", dentro de Ferropolymers, se recibían los carrotanques con combustible.

Posteriormente, en el "El Patio", 5ª La Chingada, se mezclaba MTBE y naita para mejorar calidad y presentación del huachicol.

Hasta que el producto final se distribuía a AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA.

Para la facturación se utilizaban las empresas fachada Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.

