El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa para modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara Alta, con el fin de impedir que quienes soliciten licencia mantengan funciones de representación parlamentaria.

La iniciativa establece que una senadora o senador con licencia no podrá participar en foros, organismos internacionales ni emitir pronunciamientos en nombre del Senado, ya que su función representativa permanece suspendida temporalmente.

La modificación consiste en la adición de un numeral que establece de forma expresa: “No podrán desempeñar actividades de diplomacia parlamentaria ni realizar actos de representación de esta Cámara las y los senadores a quienes se les haya concedido licencia por el Pleno”.

Las y los priistas afirmaron que esta reforma fortalece la legalidad, la transparencia y el respeto al marco normativo del Senado, además de garantizar que la representación parlamentaria corresponda únicamente a quienes se encuentren en funciones activas.

Subrayaron que la licencia implica la separación temporal del cargo, por lo que, conforme al propio Reglamento del Senado, durante ese periodo cesan las funciones representativas y no existen derechos inherentes al puesto.

Explicaron que, según datos del Sistema de Información Legislativa, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 10 de abril de 2025 se contabilizaron 44 solicitudes de licencia en la LXVI Legislatura. Aunque la mayoría responde a causas justificadas, algunas corresponden a foros de diplomacia parlamentaria o a estrategias para no alterar la correlación de fuerzas en votaciones relevantes.

rmlgv