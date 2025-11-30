La presidenta de la Mesa del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que esta semana se llevará a cabo el proceso para la designación de quien será titular de la Fiscalía General de la República, luego de que Alejandro Gertz Manero dejó ese cargo el pasado 27 de noviembre.

En un video publicado en redes sociales, la legisladora de Morena detalló el procedimiento:

“Primero se enviarán diez nombres de una lista que vamos a integrar con quienes quieran participar en este proceso y que cumplan las características. La lista de estas diez personas la enviamos a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos enviará de esta lista a tres seleccionados por parte de ella, y de estas tres personas seleccionadas se van a llevar a cabo comparecencias y se determinará quién será la propuesta para que ocupe esta titularidad”.

Otra actividad relevante dentro de la agenda del Senado, señaló la presidenta de la Mesa Directiva, es la presencia del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, quien realiza una visita de Estado a México, en el marco del quincuagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El mandatario de Singapur visitará la Cámara de Senadores este lunes 1 de diciembre para entrevistarse con la presidenta del Senado.

“Este es un evento diplomático que vamos a llevar a cabo con la representatividad de los diferentes senadores de la República”, explicó la legisladora.

Laura Itzel Castillo destacó que esta semana, el pleno del Senado también va a aprobar que el 3 de mayo de cada año se declare Día Nacional contra los Desastres Químicos, “en conmemoración del desastre químico que existió en el caso de Anaversa”, empresa que estaba instalada en Córdoba, Veracruz, y que explotó hace ya más de 30 años.

El 3 de mayo de 1991, la explosión en instalaciones de dicha empresa causó graves daños a muchas personas y al medio ambiente, debido a la dispersión de sustancias tóxicas.

