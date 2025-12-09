Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

La presidenta señaló que la explosión del , no fue un ataque en contra del gobierno, sino es por "la situación" que se vive en la entidad.

Mientras que el secretario de Seguridad, , aseguró que fue entre los grupos delictivos del estado.

"No, es la situación de los grupos delictivos que hay ahí", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también

Lo anterior, al ser cuestionada sobre este ataque del coche bomba haya sido un ataque directo a su gobierno mientras festejaban los 7 años del inicio de la autollamada .

Mientras tanto, Omar García Harfuch contextualizó el hecho dentro de una confrontación criminal en la región.

Indicó que no se trató de un ataque directo contra la policía comunitaria, sino de un choque entre facciones delictivas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]