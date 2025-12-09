Al reconocer el adeudo de agua con Estados Unidos y ante el amago de Donald Trump de imponer un arancel de 5% si no se entrega el líquido que debe bajo el Tratado de aguas, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, informó que la instrucción presidencial es de llegar a un acuerdo, pero respetando el derecho humano al agua, el cual, destacó, "no podemos tocar".

En conferencia de prensa matutina, el subsecretario, encargado hoy de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que el volumen pendiente de entregar es de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua.

Indicó que este martes por la tarde se llevará a cabo una reunión con funcionarios de EU sobre este tema, en donde indicó que se les expondrá las limitaciones de la infraestructura de lado mexicano para poder proporcionar agua y los volúmenes.

"Queda un volumen pendiente de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este sitio […] Tenemos, como ya señaló la presidenta Sheinbaum, una reunión el día de hoy por la tarde para seguir buscando una solución.

"¿Cuál es la instrucción que tenemos? Tratar de llegar a un acuerdo, pero por supuesto respetando un tema que es fundamental, que está en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua. Es decir, el derecho de las personas a tener agua para el consumo humano en las ciudades, que es, digamos, como lo que no podemos tocar, y, por otro lado, obviamente, pues las limitaciones que la propia infraestructura tiene para poder proporcionar agua y los volúmenes que tenemos. Pero estamos, por supuesto, tratando de llegar a un acuerdo que permita distribuir de manera justa el agua que tenemos en este momento", declaró.

En Palacio Nacional, el funcionario indicó que esta reunión se llevará a cabo a las 14:00 horas de forma virtual.

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si el país no entrega a Estados Unidos el agua que debe bajo el Tratado de aguas.

