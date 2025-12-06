En el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se registró la restitución de más de dos mil piezas culturales.

En este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 52 piezas arqueológicas dadas voluntariamente por particulares que contactaron a la embajada de México en Estados Unidos y a los consulados en Nueva York, Sacramento y San Francisco.

De acuerdo con la SRE y el INAH, este lote de objetos presenta rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, y fueron elaborados entre los años 500 a.d.e y 1521 d.n.e.

Lee también Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Gobierno de Sheinbaum suma más de 2 mil piezas culturales restituidas (06/12/2025). Foto: Especial

Tras los dictámenes elaborados por los especialistas del INAH, se concluyó que, de conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, dichos bienes pertenecen al patrimonio cultural de la nación.

La Secretaría y el Instituto destacaron que está administración "tiene a la defensa del patrimonio cultural y de nuestras raíces como uno de los ejes rectores de su política exterior".

"El Gobierno de México reitera su compromiso con preservar la identidad cultural de las y los mexicanos, y continuar con el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y restituirlos a sus lugares de origen", agregaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro