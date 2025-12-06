Más Información

En el primer año de la presidenta se registró la restitución de más de dos mil piezas culturales.

En este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores () entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 52 dadas voluntariamente por particulares que contactaron a la embajada de México en Estados Unidos y a los consulados en Nueva York, Sacramento y San Francisco.

De acuerdo con la SRE y el INAH, este lote de objetos presenta rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, y fueron elaborados entre los años 500 a.d.e y 1521 d.n.e.

Gobierno de Sheinbaum suma más de 2 mil piezas culturales restituidas (06/12/2025). Foto: Especial
Tras los dictámenes elaborados por los especialistas del INAH, se concluyó que, de conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, dichos bienes pertenecen al patrimonio cultural de la nación.

La Secretaría y el Instituto destacaron que está administración "tiene a la defensa del patrimonio cultural y de nuestras raíces como uno de los ejes rectores de su política exterior".

"El Gobierno de México reitera su compromiso con preservar la identidad cultural de las y los mexicanos, y continuar con el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y restituirlos a sus lugares de origen", agregaron.

