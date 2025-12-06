Aunque Alicia Bárcena reconoció que existen afectaciones en cenotes y cavernas de Quintana Roo por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó entregar los documentos técnicos que sustenten o detallen estos impactos, al argumentar que la información fue clasificada como de seguridad nacional.

Así respondió la dependencia en una solicitud de transparencia hecha por EL UNIVERSAL, en la que la Dirección General de Gestión Forestal de la secretaría indicó que no puede proporcionar información sobre los daños provocados porque el Tren Maya se protege por seguridad nacional desde 2023.

Sostuvo que los registros solicitados en la petición con número de folio 340026700158825 se encuentran reservados, resguardo que impide conocer los documentos técnicos que respaldan las afectaciones ambientales reconocidas públicamente por la Semarnat el pasado 6 de octubre durante su comparecencia ante las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

La Semarnat señaló que la información ambiental vinculada al proyecto del Tren Maya podrá hacerse pública hasta 2028, con base en la resolución interna identificada como 401/2023.

La secretaría detalló que la información solicitada se encuentra reservada con base en la resolución interna identificada como 401/2023, emitida por su Comité de Transparencia. Dicho acuerdo confirma la clasificación del Tren Maya como asunto de seguridad nacional y establece que los documentos permanecerán bajo resguardo durante cinco años, determinación que deriva del decreto publicado el 18 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, en el que el gobierno federal declaró al Tren Maya como infraestructura estratégica.

Con esa resolución, la Semarnat señaló que la información ambiental vinculada al proyecto no podrá hacerse pública sino hasta 2028, salvo que el propio Comité de Transparencia modifique o revoque la reserva. El resguardo incluye los dictámenes técnicos, estudios o evaluaciones solicitados por este medio para conocer el alcance de las afectaciones reconocidas por la titular de la secretaría.

EL UNIVERSAL solicitó al organismo dirigido por Alicia Bárcena cualquier auditoría, informe, estudio o monitoreo de calidad del agua elaborado por la dependencia o contratistas particulares para evaluar riesgos al acuífero, cenotes o cavernas del tramo que va de Cancún a Tulum, además de versiones públicas de dictámenes ambientales que acrediten las afectaciones reconocidas por ella.

Además, se requirió que, en caso de no existir una auditoría formal, la Semarnat respondiera si realizó algún estudio o monitoreo de calidad del agua en la zona de influencia del Tren Maya mencionada por Alicia Bárcena, indicando fecha, ubicación y tipo de análisis practicado, así como la existencia de dictámenes técnicos o evaluaciones ambientales sobre posibles afectaciones a cenotes, cavernas, acuíferos o cuerpos de agua derivados de la obra, por los que se admitió públicamente que existen daños.

De forma paralela, en el documento SEMARNAT/UT/2342/2025 de respuesta a EL UNIVERSAL, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental informó que no elaboró monitoreos, auditorías o estudios propios sobre calidad del agua en ninguna zona del proyecto. Aseguró que tampoco cuenta con dictámenes técnicos sobre afectaciones a cenotes, cavernas o acuíferos y que la información disponible se limita a las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) públicas, documentos que no incluyen estudios de calidad del agua ni dictámenes específicos sobre afectaciones a cenotes o cavernas.

Durante su comparecencia del 6 de octubre de este año, Alicia Bárcena reconoció que las obras del Tramo 5 afectaron ocho cavernas y cenotes ubicados entre Playa del Carmen y Tulum. Reveló que dentro de estas formaciones se detectó la presencia de concreto utilizado durante la construcción, hecho por el que la Semarnat ha impulsado trabajos de limpieza y retiro del material para reducir el daño en estas zonas de alta fragilidad ambiental.

La secretaria también informó que el proyecto mantiene pendientes 95% de las condicionantes ambientales impuestas para mitigar impactos a la flora, la fauna y ecosistemas kársticos y, para resolverlo, cada semana se reúne un grupo interinstitucional con el objetivo de revisar permisos faltantes y verificar el avance de acciones de remediación, lo que confirmó la existencia de afectaciones directas dentro de los sistemas subterráneos del tramo.