Proveedores y prestadores de servicios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunciaron que se manifestarán el próximo lunes, en las instalaciones de la dependencia federal por la falta de pagos.

Denunciaron que Víctor Manuel Martija Consuelos, director de Control del Gasto y Servicios Administrativos, ha frenado sus pagos y les pide dinero para liberarlos.

“A mí me está pidiendo el 10% de todo lo que se haga con la Semarnat, ya que de otra manera no habría forma de cerrar el contrato o en su caso, se atrasarían los pagos para llevarnos a una situación preocupante, financieramente hablando”, aseguró uno de los denunciantes, quien solicitó el anonimato para evitar represalias.

Se trata de alrededor de una veintena de afectados, quienes señalaron que han buscado a los superiores del funcionario para denunciar dicha irregularidad, pero no han sido recibidos.

Los proveedores dijeron que su principal preocupación es que no se paguen los adeudos o sean boletinados para que no se les otorgue algún contrato gubernamental.

Anunciaron que presentarán una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la que adicionalmente, reclamarán por la inacción de Alicia Bárcena, tras las irregularidades que se tienen al interior de su dependencia.

