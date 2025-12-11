La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que “México está de moda” en el mundo, no solo por su riqueza cultural y gastronómica, sino también por el proceso político que vive el país y los resultados de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum señaló que la comunidad internacional observa con atención el modelo político y social impulsado en los últimos años, así como el impacto que —dijo— ha tenido en la reducción de la pobreza.

“El proceso político que se está viviendo en México… somos ejemplo en el mundo. A los adversarios políticos no les gusta la transformación, pero el mundo entero voltea a ver a México y el proceso de transformación que estamos viviendo, cómo 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y cómo los gobiernos de la transformación tienen tanta aceptación. Eso llama la atención del mundo entero”, afirmó.

Una mujer Presidenta y la calidez de mexicanos, factores clave en México

La mandataria destacó además que la llegada de una mujer a la Presidencia forma parte de los factores que han colocado a México en la conversación internacional.

“Otro tema: mujer Presidenta, porque hay pocos países en el mundo hoy que tienen mujeres gobernando”, sostuvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 11 de diciembre del 2025. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

A ello, sumó la “generosidad y calidez” del pueblo mexicano, atributos que —dijo— son reconocidos por turistas e influencers extranjeros.

“La cantidad de extranjeros que hablan de la generosidad y la calidez del pueblo de México para recibir visitantes… eso no se encuentra en cualquier país”, indicó.

Sheinbaum destaca a las taquerías en la gastronomía mexicana

Sheinbaum también subrayó el impulso al turismo y el creciente prestigio de la gastronomía nacional, hoy considerada patrimonio cultural.

“La comida… todos vienen a la taquería de la esquina o al restaurante más famoso con estrella Michelin. Todos quieren probar la comida mexicana”, expresó.

La Presidenta concluyó que el orgullo por la identidad nacional y la hospitalidad mexicana son elementos que proyectan al país globalmente:

“Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos… varias razones juntas hacen que México esté de moda. Y seguimos invitando a que vengan a visitar nuestro querido México”.

