Más Información

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

La Mañanera de Sheinbaum, 11 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera de Sheinbaum, 11 de diciembre, minuto a minuto

Archivo General Agrario, dos años de ser un elefante guinda echado

Archivo General Agrario, dos años de ser un elefante guinda echado

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

La presidenta evitó pronunciarse directamente sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la dirigente venezolana , pero reiteró que México mantendrá su histórica postura de no intervención ante la política interna de otros países.

Cuestionada sobre si tenía alguna opinión respecto al reconocimiento internacional otorgado a la opositora venezolana, la mandataria recordó que anteriormente había preferido no emitir comentarios al respecto. Sin embargo, subrayó que la posición mexicana se sostiene en principios constitucionales.

“La última vez que me preguntaron dije sin comentarios, pero México siempre va a defender la , la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos”, señaló.

Lee también

Sheinbaum destacó que la requiere prudencia diplomática y que México continuará impulsando el diálogo como vía para la resolución de conflictos.

“Por la situación que está viviendo Venezuela, nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, el diálogo para poder resolver cualquier conflicto. La solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución, y la autodeterminación de los pueblos, siempre será esa nuestra posición”, sostuvo.

La Presidenta ha reiterado en diversas ocasiones que su gobierno seguirá apegado a estos principios en materia de , incluso ante presiones o señales internacionales que busquen posicionamientos más contundentes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]