El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles a los campesinos y pescadores del país estar preparados para "partirle los dientes" a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas califica de amenaza.

Maduro encabezó una manifestación convocada por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés. Frente a la multitud, el mandatario clamó: "Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina".

Maduro dijo que en estos tiempos hay que estar como "guerreros", trabajando, produciendo, construyendo, con el país funcionando y "preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta".

Lee también Cazas F-18 de EU se internan durante 40 minutos en espacio aéreo venezolano en el Caribe

"Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo de rechazo a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe", añadió.

La manifestación coincidió con la entrega, en Oslo, del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado, quien no logró llegar a la ceremonia pero está en camino a la capital noruega, donde este jueves tiene programada una conferencia.

Maduro agradeció las manifestaciones que se dieron en Oslo en protesta, dijo, por "haber manchado" el Nobel de la Paz.

De acuerdo con el Instituto noruego de la Paz, la salida de Machado de Venezuela, donde lleva más de un año en la clandestinidad, fue particularmente difícil. Un "viaje en situación de extremo peligro", señaló.

En Estados Unidos, el presidente Trump advirtió que "no estaría contento" si Venezuela detuviera a Machado a su regreso al país sudamericano.

Lee también Corina Machado dará conferencia de prensa en Oslo; llama a Venezuela a "luchar por la libertad"

"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", indicó.

Trump insistió esta semana en una entrevista con el sitio Politico que Maduro tiene "los días contados". El mandatario ha desplegado portaaviones en el Mar Caribe y lanzado ataques para destruir lanchas presuntamente cargadas de droga, con saldo de al menos 87 muertos.

Trump anunció hoy mismo que su país incautó un "gran" petrolero ante las costas de Venezuela, elevando la presión al régimen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc