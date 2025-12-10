Más Información

FGR asegura oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, Durango; operativo ocurre después de la detención de "El Limones"

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Detienen a dos personas derivado del Plan Michoacán; aseguran cientos de cartuchos y un vehículo

El presidente de Venezuela, , pidió este miércoles a los campesinos y pescadores del país estar preparados para "partirle los dientes" a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas califica de amenaza.

Maduro encabezó una manifestación convocada por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés. Frente a la multitud, el mandatario clamó: "Desde pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina".

Maduro dijo que en estos tiempos hay que estar como "guerreros", trabajando, produciendo, construyendo, con el país funcionando y "preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta".

"Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo de rechazo a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe", añadió.

La manifestación coincidió con la entrega, en Oslo, del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora , quien no logró llegar a la ceremonia pero está en camino a la capital noruega, donde este jueves tiene programada una conferencia.

Maduro agradeció las manifestaciones que se dieron en Oslo en protesta, dijo, por "haber manchado" el Nobel de la Paz.

De acuerdo con el Instituto noruego de la Paz, la salida de Machado de Venezuela, donde lleva más de un año en la clandestinidad, fue particularmente difícil. Un "viaje en situación de extremo peligro", señaló.

En Estados Unidos, el presidente Trump advirtió que "no estaría contento" si Venezuela detuviera a Machado a su regreso al país sudamericano.

"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", indicó.

Trump insistió esta semana en una entrevista con el sitio Politico que Maduro tiene "los días contados". El mandatario ha desplegado portaaviones en el Mar Caribe y lanzado ataques para destruir lanchas presuntamente cargadas de droga, con saldo de al menos 87 muertos.

Trump anunció hoy mismo que su país incautó un "gran" petrolero ante las costas de Venezuela, elevando la presión al régimen.

