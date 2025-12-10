La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dará una conferencia de prensa el jueves en Oslo, al día siguiente de que en un discurso leído por su hija, la líder opositora llamara a los venezolanos a luchar por la libertad.

Machado, laureada por desafiar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha sido vista en público durante meses tras recibir amenazas de muerte.

La líder opositora hará su primera aparición pública a las 09H15 GMT del jueves, informó el gobierno del país escandinavo.

El miércoles María Corina Machado llamó a "luchar por la libertad" en un discurso leído por su hija Ana Corina Sosa Machado, que recogió en su lugar el Nobel de la Paz.

Emocionada, esta afirmó que su madre llegará a Oslo "en unas horas", pero que "estará de vuelta a Venezuela muy pronto". "Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito", aseguró.

La ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones "Alma llanera" y "Venezuela" por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra Maduro.

"Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", dijo Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.

En ausencia de su madre, Ana Corina Sosa Machado recogió la medalla de oro y el diploma del premio, dotado con 1,2 millones de dólares. En primera fila, siguieron la ceremonia la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos de la galardonada.

El discurso, leído por su hija, evocó "la lucha contra una dictadura brutal", en la que "lo hemos intentado todo".

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", sostuvo.

Un viaje "de extremo peligro"

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio la presencia en Oslo de Machado, a quien no se ve en público desde enero, cuando participó en una protesta en Caracas contra Maduro.

Decenas de venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia.

Sin embargo, después de anunciar el sábado la presencia de la premiada, el Instituto Nobel informó horas antes de la entrega que Machado no llegaría a tiempo debido a "un viaje en una situación de extremo peligro".

No es la primera vez que un ganador del galardón de la paz no puede acudir a la entrega de los premios. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).

Se desconoce cómo la dirigente opositora consiguió salir de Venezuela y también cómo pretende volver al país.

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Benedicte Bull, profesora especialista en América Latina en la Universidad de Oslo, señaló que Machado "corre el riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más moderación con ella que con muchos otros, porque un arresto tendría un simbolismo muy fuerte".

Por otro lado, "es la líder indiscutible de la oposición, pero si permanece mucho tiempo en el exilio, creo que eso cambiará y perderá progresivamente influencia política", añadió.

Afinidad con Trump

En octubre, el Comité Nobel otorgó el galardón a esta ingeniera de formación por sus esfuerzos en favor de "una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

El mandatario republicano ordenó un importante despliegue militar en el Caribe que ha llevado a varios ataques estadounidenses contra presuntas "narcolanchas" que han dejado 87 muertos.

Por su parte, Maduro asegura que el verdadero objetivo de estas operaciones es derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.

