Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Programas Bienestar presenta avances en Michoacán durante diciembre; “el objetivo es construir paz y desarrollo", señala

Programas Bienestar presenta avances en Michoacán durante diciembre; “el objetivo es construir paz y desarrollo", señala

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

Bogotá. El presidente de Colombia, , dijo este miércoles que es “hora de una amnistía general y de un gobierno de transición” en Venezuela, el mismo día de la ceremonia de premiación del ganado por la opositora venezolana .

Crítico de la presión de Estados Unidos sobre Caracas y de las elecciones en Venezuela en las que fue reelegido presidente, Petro insistió en una salida pacífica a la crisis política.

“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”, escribió el mandatario izquierdista en X, en momentos en los que Machado va camino a Oslo en un viaje secreto.

Lee también

, hija de la galardonada, fue quien recogió en su lugar el nobel en Noruega con un emotivo discurso contra la “dictadura brutal”, pues su madre no pudo llegar a tiempo a la ceremonia.

En la clandestinidad desde agosto de 2024, la opositora habría conseguido salir de , pero aún está en medio del periplo.

Venezuela y Colombia están bajo la presión de Estados Unidos, que desplegó una robusta ofensiva militar contra el en el Caribe y el Pacífico, con ataques que dejan 87 muertos desde septiembre.

Lee también

“Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática” y que es “con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes”, añadió Petro, quien alerta sobre posibles violaciones a la soberanía de países latinoamericanos por parte de la Casa Blanca.

Maduro considera que el objetivo real del de Washington es derrocarlo.

En agosto de 2024, el presidente colombiano ya había enviado un mensaje similar, en el que propuso levantar “todas las sanciones contra Venezuela” y una “amnistía general nacional e internacional”.

Lee también

Petro ha mediado para la liberación de presos políticos en Venezuela, muchos de ellos colombianos encarcelados como “mercenarios”.

Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 893 .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Aguinaldo 2025 Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año. Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos