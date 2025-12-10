Al igual que la opositora venezolana María Corina Machado, en la clandestinidad y que este miércoles no recogió en persona su Premio Nobel de la Paz, otros galardonados tampoco asistieron a la ceremonia de entrega, porque no pudieron o por elección propia.

Machado va en camino a Oslo. Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana confirmó este miércoles tras recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a su madre, que en “unas horas” podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en sólo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, dijo.

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz celebrada en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. El Premio Nobel de la Paz 2025 le fue otorgado a Machado por sus esfuerzos por instaurar la democracia en Venezuela, desafiando el régimen férreo del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013. Foto: AFP

Narges Mohammadi (2023)

La activista iraní, opuesta al uso obligatorio del velo y a la pena de muerte, estaba detenida en la prisión de Evin, en Teherán, cuando recibió el premio.

Sus hijos mellizos de 17 años, exiliados en Francia, recogieron el galardón en su nombre y leyeron un discurso que les hizo llegar desde su celda.

Narges Mohammadi fue puesta en libertad provisional por razones médicas a finales de 2024.

Ales Bialiatski (2022)

Ales Bialiatski, fundador y director durante años de Viasna, el principal grupo de defensa de los derechos humanos de Bielorrusia, se encontraba encarcelado cuando recibió su Premio Nobel de la Paz.

Un año después fue condenado a 10 años de prisión por la financiación de acciones colectivas que, según las autoridades, “atentaban gravemente contra el orden público”.

En la ceremonia de entrega estuvo representado por su esposa.

Liu Xiaobo (2010)

Cuando le entregaron el Nobel al disidente chino, que estaba encarcelado, la silla quedó simbólicamente vacía. No pudo ser representado ni por su esposa, Liu Xia, en arresto domiciliario, ni por sus tres hermanos, que no podían abandonar China.

Este escritor y profesor de literatura fue una figura destacada del movimiento democrático de Tiananmen en 1989 y un crítico declarado del régimen comunista.

En mayo de 2017, obtuvo libertad condicional tras ser diagnosticado con un cáncer en fase terminal. Falleció en julio de ese mismo año.

Aung San Suu Kyi (1991)

La disidente birmana estaba bajo arresto domiciliario cuando recibió el premio, aunque la junta militar en el poder le permitió viajar a Oslo para recogerlo. Sin embargo, prefirió permanecer en Birmania por temor a no poder regresar.

Ese año, también se colocó una silla vacía en el estrado y su esposo y sus dos hijos recibieron el galardón en su nombre.

Lech Walesa (1983)

Aunque estaba en libertad cuando recibió el premio en 1983, Lech Walesa, que dirigía en la clandestinidad el sindicato Solidarnosc, decidió no acudir a la ceremonia por temor a no poder regresar a Polonia.

Fue representado por su esposa y su hijo.

Andréi Sájarov (1975)

El físico y disidente fue galardonado por su labor en favor de los derechos humanos, pero no pudo asistir a la ceremonia de entrega del premio, ya que la Unión Soviética le negó el permiso para salir del país.

Fue representado por su esposa, Yelena Bónner, también activista de los derechos humanos.

Henry Kissinger y Le Duc Tho (1973)

El Nobel de la Paz de 1973, uno de los más controvertidos de la historia, se concedió en ausencia de sus dos galardonados, premiados por haber logrado una efímera tregua en Vietnam.

Le Duc Tho rechazó el premio, alegando que la tregua no se respetaba, mientras que Henry Kissinger no viajó a Oslo por temor a las manifestaciones.

Carl von Ossietzky (1935)

Cuando recibió el premio, este periodista pacifista alemán, detenido en 1933 durante la redada contra los opositores que siguió al incendio del Reichstag, se encontraba en un campo de concentración nazi.

El opositor al régimen murió en 1938 en el hospital, mientras aún permanecía detenido.