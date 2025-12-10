Más Información
El jefe del Instituto del Nobel afirmó que la ganadora del premio de la Paz, María Corina Machado, no asistirá a la ceremonia de entrega de premios en Oslo el miércoles.
El director del Instituto, Kristian Berg Harpviken, comentó a la emisora pública NRK que la líder opositora venezolana no se encontraba en la capital noruega el día de la ceremonia y que su hija aceptará el premio en nombre de Machado.
El día anterior, se canceló una conferencia de prensa a la que se esperaba que asistiera Machado. Su última aparición pública fue hace 11 meses.
Lee también Partidarios de María Corina Machado marchan en más de 80 ciudades; conmemoran su Nobel de la Paz en plena crisis venezolana
El galardón a la opositora de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana se anunció el 10 de octubre. El comité la describió como una mujer "que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".
Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo. El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar.
