Oslo. La opositora venezolana María Corina Machado, la séptima personalidad latinoamericana en conseguirlo, recibirá este miércoles el Nobel de la Paz en Oslo, en un programa de actos que arranca ya este martes y para el que la política, que vive en paradero desconocido en su país, ha confirmado su presencia.

El Instituto Nobel de Oslo informó el sábado a EFE de que la propia Machado había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajará a la capital noruega.

El jefe del Comité Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes, había calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, e insistido en la importancia de garantizar la seguridad de Machado, quien vive en la clandestinidad en Venezuela, y de que ésta pueda regresar después al país sudamericano.

¿Estará en Oslo la líder opositora?

La madre de la opositora venezolana María Corina Machado afirmó este lunes a la AFP desde el aeropuerto de Oslo que espera que su hija acuda a la capital noruega para recoger el galardón.

Está prevista una conferencia de prensa de Machado en el Instituto del Nobel el martes a las 13:00 horas locales.

"Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana", afirmó Corina Parisca a AFP.

"Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios", dijo la octogenaria a una periodista de AFP al llegar a Oslo. También se encuentra allí la hija de Machado, Ana Corina Sosa.

La líder opositora venezolana María Corina Machado gesticula mientras vota durante las elecciones presidenciales en Caracas, el 28 de julio de 2024. Foto: AFP/Archivo

¿Qué dice el gobierno de Venezuela?

El fiscal general de Venezuela declaró en noviembre a AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir su premio.

El ministro de Interior de Venezuela dijo desconocer detalles sobre el viaje de Machado a Oslo.

"Con respecto a Oslo, no sé, nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta, es una subasta, el mejor postor agarre", ironizó Diosdado Cabello al ser consultado sobre informaciones que indican la asistencia de Machado a la ceremonia de entrega del Nobel.

"Nosotros tenemos el mejor de los premios, este pueblo, el mejor de los premios lo tiene este pueblo, es la tranquilidad en la que vivimos y que construimos nuestro propio destino, a pulso, no sabemos", agregó Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas. "Aquí lo que te digo es que el 10 tenemos una gran marcha (...) Ese día 10 de diciembre estaremos nosotros marchando y recordando la última proclama del Libertador", anunció Cabello.

¿Qué líderes acompañarán a Machado en la entrega del Nobel?

Mandatarios como el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña tienen confirmada su participación en la ceremonia. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Oslo, donde se reunió con familiares de la dirigente opositora venezolana.

A la ceremonia del miércoles también está prevista la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024.

Mulino declaró a la AFP que viajó a Oslo por la misma razón que otros presidentes "democráticos de la región": para "darle una gran felicitación a esa héroe de la democracia, al pueblo venezolano luchador".

A la pregunta sobre si Machado ya está en Oslo, Mulino respondió: "Debe llegar por ahí pronto, tengo entendido que sí, pero estoy contento de verla y de darle un abrazo mañana".

Fotografía de archivo del 9 de enero de 2025 que muestra a la líder opositora María Corina Machado saludando a seguidores durante una manifestación, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Archivo

Rueda de prensa y cena con el Comité Nobel

El programa oficial de actos se abre el martes a las 13:00 con la tradicional rueda de prensa del ganador en el Instituto del Nobel de la Paz, el mismo lugar donde cada año se difunde el fallo del premio.

Finalizada la comparecencia, de unos 45 minutos de duración, Machado se reuniría brevemente en una sala del instituto con los miembros del Comité Nobel Noruego -formado por cinco personas nombradas por el Parlamento de ese país nórdico cada seis años, y firmará en el libro de invitados.

El Comité Nobel homenajeará luego a Machado con una cena en el céntrico Grand Hotel.

Antes de recibir el premio en el Ayuntamiento, a pocos metros de allí, Machado participará en un acto organizado por la ONG Save the Children, un espectáculo hecho por los propios niños, que este año tendrá como novedad que se celebrará en el exterior del Centro Nobel para la Paz y no dentro.

Ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo

La ceremonia de premiación comenzará a las 13:00 del miércoles en el Ayuntamiento de Oslo, escenario de la entrega del Nobel de la Paz desde hace cuatro décadas.

Alrededor de mil personas están invitadas a la ceremonia, presidida por la familia real noruega -los reyes Harald V y Sonia, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit e Ingrid Alexandra- y a la que también acudirán miembros del Gobierno noruego, diputados, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Según ha confirmado a la televisión pública noruega NRK Ana Corina Sosa, hija de Machado, ella y sus dos hermanos, además de su abuela, estarán en la ceremonia, en la que se sabe que la pianista venezolana Gabriela Montero, invitada por la galardonada, interpretará una de sus canciones favoritas, "Mi Querencia", de Simón Díaz.

El premio está dotado este año con 11 millones de coronas suecas (un millón de euros, 1.2 millones de dólares- y la medalla correspondiente).

