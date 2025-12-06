Más Información

La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Tigres vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO semifinal de vuelta del Apertura 2025, HOY

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

EU declara culpable a empresario mexicano por sobornos a Pemex; pagó más de 150 mil dólares por contratos

Marea guinda inunda las calles por Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir"

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Director del IMPI garantiza entrega de marcas a Grecia Quiroz; dice que viuda de Manzo tiene derecho a usar su nombre

Se registra explosión dentro de vivienda en Lindavista, en la GAM; no se reportan lesionados

Partidarios de la líder opositora venezolana se manifestaron el sábado en varias ciudades del mundo para conmemorar su , antes de la prestigiosa ceremonia de entrega de premios la próxima semana.

Decenas de personas marcharon por , Utrecht y otras ciudades en apoyo a Machado, cuya organización busca aprovechar la atención generada por el premio para destacar las aspiraciones democráticas de Venezuela. La organización esperaba manifestaciones en más de 80 ciudades de todo el mundo el sábado.

“El Nobel es de todos”, “El Nobel ilumina el camino de la libertad”, “El Nobel es de la diáspora venezolana”, se leía en varios carteles de quienes salieron en ciudades europeas portando banderas del país sudamericano.

Las concentraciones se producen en un momento crítico de la prolongada crisis del país, mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump continúa una masiva operación militar en el Caribe y amenaza reiteradamente con atacar territorio venezolano.

Muchos, incluido el propio presidente venezolano Nicolás Maduro, ven la operación como un intento de acabar con su control del poder, y la oposición no ha hecho más que avivar esta percepción al reafirmar su promesa de gobernar pronto el país.

“Vivimos tiempos en los que nuestra serenidad, nuestra convicción y nuestra organización se ponen a prueba”, declaró Machado en un mensaje de video compartido el martes en redes sociales. “Momentos en los que nuestro país necesita aún más dedicación, porque ahora todos estos años de lucha, la dignidad del pueblo venezolano, han sido reconocidos con el Premio Nobel de la Paz”.

Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado por su labor en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Machado recibió el premio el 10 de octubre por su lucha por lograr una transición democrática en la nación sudamericana, siendo reconocida como una mujer “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

Machado, de 58 años, ganó las elecciones primarias de la oposición y pretendía competir contra Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le impidió postularse. El diplomático retirado Edmundo González, quien nunca se había postulado, ocupó su lugar.

En el período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 se produjo una represión generalizada, que incluyó descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Todo aumentó después que el Consejo Nacional Electoral venezolano, que está repleto de partidarios de Maduro, lo declarara ganador a pesar de la evidencia creíble de lo contrario.

González solicitó asilo en el año pasado luego que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra.

Por su parte, Machado se ocultó y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue detenida brevemente tras unirse a sus simpatizantes en lo que terminó siendo una protesta decepcionante en Caracas, la capital de Venezuela. Al día siguiente, Maduro juró su cargo para un tercer mandato de seis años.

Más Información

