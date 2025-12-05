Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunió este viernes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó a AFP una portavoz del dirigente canadiense.
Los tres líderes habían asistido previamente en Washington al sorteo del Mundial-2026, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablan entre sí durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. Foto: AFP
