El bloqueo a las importaciones de jamón ibérico, vísceras, entre otros productos de cerdo originario de España, obedece a protocolos sanitarios de México que no afectarán a los precios de productos porcícolas del mercado mexicano, afirmó el presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), Heriberto Hernández.

La existencia de una enfermedad como la peste porcina africana es peligrosa porque se contagia viralmente y su característica es que tiene una alta tasa de mortalidad, es decir, puede morirse el 100% de todos los animales que estén en el mismo lugar, expuso.

“Estamos ante un procedimiento establecido para proteger al país de enfermedades hasta que no se verifique que no hay ningún riesgo para el país”, expuso.

Hernández comentó a EL UNIVERSAL que de enero a octubre de este 2025 México importó de España mil 689 toneladas de productos derivados del cerdo.

No significa que sea el animal vivo o carne congelada, sino que son jamones y vísceras, porque esa enfermedad es resistente “a condiciones extremas ”incluso a procedimientos que se realizan a los cárnicos.

Sin embargo, señaló que “no vamos a ver afectaciones en los precios o abasto” de los jamones o vísceras de cerdo.

Lo anterior representó el 0.06% del total de las importaciones, lo que ubica al mercado español como el quinto proveedor de México.

El principal país que vende cerdo a México es Estados Unidos con el 80.6% del total, le sigue Canadá con 14.4%, Brasil 4.8% y Chile con 0.27%, países que están libres de la peste porcina africana.

