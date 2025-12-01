Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Ernestina Godoy se reúne con nuevo fiscal en materia de Delincuencia Organizada; resalta su “capacidad técnica”

Ernestina Godoy se reúne con nuevo fiscal en materia de Delincuencia Organizada; resalta su “capacidad técnica”

El bloqueo a las importaciones de jamón ibérico, vísceras, entre otros productos de cerdo originario de , obedece a protocolos sanitarios de México que no afectarán a los precios de productos porcícolas del mercado mexicano, afirmó el presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), Heriberto Hernández.

La existencia de una como la peste porcina africana es peligrosa porque se contagia viralmente y su característica es que tiene una alta tasa de mortalidad, es decir, puede morirse el 100% de todos los animales que estén en el mismo lugar, expuso.

“Estamos ante un procedimiento establecido para proteger al país de enfermedades hasta que no se verifique que no hay ningún riesgo para el país”, expuso.

Lee también

Hernández comentó a que de enero a octubre de este 2025 México importó de España mil 689 toneladas de productos derivados del cerdo.

No significa que sea el animal vivo o carne congelada, sino que son jamones y vísceras, porque esa enfermedad es resistente “a condiciones extremas ”incluso a procedimientos que se realizan a los cárnicos.

Sin embargo, señaló que “no vamos a ver afectaciones en los precios o abasto” de los jamones o vísceras de cerdo.

Lee también

Lo anterior representó el 0.06% del total de las importaciones, lo que ubica al mercado español como el quinto proveedor de México.

El principal país que vende cerdo a México es Estados Unidos con el 80.6% del total, le sigue Canadá con 14.4%, Brasil 4.8% y Chile con 0.27%, países que están libres de la peste porcina africana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]