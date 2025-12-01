Más Información

Madrid. La justicia española aprobó la del español Ramón L.E, un cura acusado de a tres niñas en un albergue del Estado mexicano de Jalisco, donde actuaba como misionero y acudía a confesar a las menores.

La Audiencia Nacional española aprobó la extradición en un auto dictado el pasado mes de octubre, que adelantó este lunes el periódico local El Confidencial y al que tuvo acceso EFE.

Este , de 58 años y misionero desde el 2001, fue reclamado por las autoridades mexicanas después de que tres menores, dos de ellas hermanas, denunciaran que el párroco les hacía tocamientos cuando acudía a confesarlas al albergue cristiano en el que residían durante la primavera del 2022.

Cuando sufrieron los presuntos abusos, estas niñas tenían 13, 12 y 10 años y residían en el estado mexicano de, en un albergue que se dedica al cuidado de niñas en situación vulnerable.

Las menores denunciaron las agresiones tras saber que el cura había regresado a .

Todas ellas relatan cómo el cura las conducía a la sala donde estaba la televisión, donde las agredía sexualmente cuando se encerraba con ellas para confesarlas. En uno de los casos, las agresiones empezaron cuando la niña tenía 9 años, según declaró la .

Una de las niñas contó durante su declaración que no había alertado de lo ocurrido porque pensó que no la iban a creer y que solo comunicó lo que había pasado una vez que lo hicieron otras niñas; además, cuando lo hizo, una de las religiosas a cargo del le acusó de ser una mentirosa.

El sacerdote, sobre el que pesaba una orden de arresto de un juez mexicano desde julio de 2023, fue detenido el pasado 28 de marzo en Zaragoza (ciudad del noreste de España de la que era originario), ante un aviso de , y tras una primera vista fue puesto en libertad provisional, con .

Durante la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, el párroco dijo que no aceptaba la extradición y su defensa sostuvo que el cura se encontraba en España en las fechas de las agresiones sexuales denunciadas, por lo que no había podido cometerlas.

La Fiscalía apoyó, en cambio, extraditarle a México, donde está acusado de y de corrupción de menores agravados, una petición que también apoyó la Audiencia Nacional, que apunta que el tribunal de extradición no puede entrar a valorar cuestiones de fondo como las pruebas o la veracidad de los cargos formulados contra el cura.

El tribunal español descartó acogerse a la posibilidad de que el sospechoso fuera juzgado por videoconferencia, para facilitar el enjuiciamiento de los graves hechos presuntamente cometidos en , donde están la totalidad de las pruebas y las víctimas, de corta edad y “especial vulnerabilidad”.

