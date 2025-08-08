Elementos de Blindar BJ360° y de la Policía Bancaria e Industrial detuvieron a un sujeto señalado de haber agredido sexualmente a una mujer, dentro de una bodega de una gasolinera, en la alcaldía Benito Juárez.

Fue la abuela de la víctima quien pidió ayuda a policías del agrupamiento Blindar BJ360° y de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, que patrullaban por la colonia Mixcoac.

La mujer refirió que su nieta intentaba ir al sanitario de una gasolinera, pero un sujeto la llevó a la fuerza a una bodega en la estación, donde la agredió sexualmente.

Lee también: Policías retiran bloqueo de vecinos que se oponen al sitio de libre consumo de marihuana en la glorieta Simón Bolívar

Los uniformados acudieron al lugar en el cruce de las calles Benvenuto Cellini y Andrea del Sarto, donde localizaron al señalado y lo detuvieron.

El detenido, Jorge N, fue presentado en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, ubicada en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El joven de 19 años de edad fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Ú nete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr