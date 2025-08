La tarde de este martes, integrantes de un colectivo feminista realizaron un bloqueo en el cruce de avenida Río de la Loza y Doctor Vértiz, en la alcaldía Cuauhtémoc, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para exigir que se investigue un presunto abuso sexual contra una menor de edad.

Aproximadamente 15 mujeres, la mayoría con el rostro cubierto, cerraron el paso vehicular como forma de protesta.

Durante la manifestación, que se extendió por cerca de una hora, se registró una riña entre manifestantes y un motociclista, lo que elevó la tensión en el lugar.

Lee también: Hallan cadáver de mujer en Canal Nacional; moviliza a autoridades en zona limítrofe entre Coyoacán e Iztapalapa

Durante la manifestación, se registró una riña entre manifestantes y un motociclista. Foto: Especial.

Según testigos, el hombre, de aproximadamente 30 años, intentó cruzar el bloqueo circulando por la banqueta, lo que generó una discusión con algunas de las mujeres que participaban en la protesta. Momentos después, al menos cinco sujetos lo bajaron de la motocicleta y comenzaron a golpearlo. Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga.

A pesar del incidente, no se reportaron personas detenidas. El hombre agredido no presentó lesiones graves y no se confirmó si presentó una denuncia ante las autoridades.

El bloqueo generó afectaciones al tránsito en una de las zonas más concurridas de la ciudad, aunque el flujo vehicular fue restablecido tras el retiro voluntario de las manifestantes.

Ú nete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr