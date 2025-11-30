Real Madrid empata con Girona y permite que Barcelona sea nuevo líder en España

El Real Madrid tenía en sus manos de recupera la cima de la tabla general de la Temporada 2025-26 de LaLiga de España.

Con 32 puntos, los Merengues necesitaban derrotar al Girona en la Jornada 14 para rebasar al Barcelona y volver ser el líder del futbol español.

La escuadra blaugrana les había arrebatado el primer lugar de la clasificación con su victoria (3-1) sobre el Alavés en el Camp Nou el sábado.

Con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, quien marcó un doblete, los dirigidos por Hans-Dieter Flick sumaron tres valiosos puntos que les permitieron asaltar el súperliderato, de manera momentánea, en espera del resultado del conjunto de Xabi Alonso este domingo.

Sin embargo, para el equipo de la capital española, el duelo en el estadio Municipal de Montilivi no fue el que esperaba y dejó escapar la oportunidad de volver a quitarle el primer lugar al Barcelona.

Incluso, el Real Madrid estuvo a perder, ya que empezó con la desventaja en el marcador con una anotación del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi antes de que finalizara la primera parte en Gerona.

Para el segundo tiempo, el árbitro central decidió señalar una pena máxima a favor de los Merengues por una falta cometida dentro del área sobre Vinicius Junior.

El encargado de realizar el disparo desde los once pasos fue Kylian Mbappe y no desperdició la oportunidad.

A pesar de que el portero del Girona adivinó su tiro, el atacante francés realizó un estupendo cobro que le permitió batirlo y rescatar una unidad en condición de visitante.

Con el gol del campeón del mundo, el Real Madrid sumó 33 puntos, por lo que se quedó a uno del Barcelona, es decir, que, a pesar de haber dejado escapar el liderato, seguirá de cerca a su acérrimo rival en espera de cualquier oportunidad para recuperarlo.

Cabe resaltar que uno de los factores que influyó para que el equipo de Xabi Alonso perdiera la cima de la tabla general fue que, en sus últimos cinco partidos, ha sumado 11 de las 15 unidades disputadas, gracias a tres victorias y dos empates.

Mientras que el Barcelona ha acumulado 12 en la misma cantidad de encuentros, por lo que consiguió darle la vuelta en la decimocuarta fecha.

En la siguiente jornada, los culés tendrán un partido más que complicado cuando reciban al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, donde tendrán que cuidar la cima de la clasificación.

Por su parte, el Real Madrid visitará al Athletic Club en el estadio de San Mamés de Bilbao, por lo que ahí tendrán una nueva oportunidad de rescatar el liderato que perdieron este domingo.