Kylian Mbappé brilla en la victoria del Real Madrid ante Olympiacos

Kylian Mbappé se encargó de alejar los fantasmas de crisis del Real Madrid, al anotar cuatro goles en el triunfo del equipo español por 4-3 en su visita al Olympiacos este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Después de que el portugués Chiquinho adelantara a los griegos en el minuto 8, Mbappé apareció como un vendaval para firmar un triplete en un margen de menos de siete minutos (22', 24' y 29').

En la segunda mitad, el Olympiacos se resistió. Primero marcó de cabeza el iraní Mehdi Taremi (52'), antes de que el astro francés sellara su póker personal en el 60.

Lee también VIDEO: Lucas Ocampos se cortó el rostro en el accidente que le impedirá jugar los cuartos de final contra el América

El tanto también de cabeza del marroquí Ayoub El Kaabi (81') reenganchó a los griegos e hizo sufrir al Real Madrid, que hasta el pitido final no respiró aliviado por los intentos a la desesperada de su rival.

Mbappé, con nueve tantos en esta Champions, se pone líder en solitario en la tabla de máximos anotadores, una posición que ya ostenta sólidamente en el campeonato español, ahí con 13 dianas.

"Esto es muy importante. No era fácil ganar hoy, ante esta afición, en este estadio, con este ambiente. Empezamos mal, pero pudimos imponer nuestra calidad", estimó Mbappé a la televisión Movistar.

Lee también Dani Alves reaparece como predicador en una iglesia en España tras convertirse en cristiano evangélico