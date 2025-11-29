Raúl Jiménez y Fulham propinan dolorosa derrota al Tottenham

Una victoria en los últimos siete partidos, contra el Copenhague, es el balance de un Tottenham Hotspur que se ha metido de lleno en una espiral negativa y que cayó este sábado contra el Fulham (1-2) tras cinco primeros minutos funestos.

Los 'Spurs' solo necesitaron cinco minutos para complicarse la vida y a la postre perder el encuentro en la visita del Fulham, un equipo que solo había conseguido un punto a domicilio en esta Premier League.

Tras apenas cuatro minutos de partido, Kenny Teté enganchó una pelota suelta en la frontal con tal fortuna que se desvió en Destiny Udogie y engañó a Guglielmo Vicario, que se convirtió un minuto más tarde en el protagonista negativo de la noche con uno de esos errores que te dejan señalado.

El arquero italiano salió de su área para proteger una pelota y, mientras le encimaba Raúl Jiménez, decidió rifarla en largo en lugar de mandarla fuera para evitar riesgos innecesarios.

😅 Guglielmo Vicario anda jugándole al vivo y con Raúl Jiménez, no se hace eso.



Presión del mexicano y Harry Wilson define como grande. 🙌🏼🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#PremierLeague pic.twitter.com/VKCXXDpzux — FOX (@somos_FOX) November 29, 2025

El balón llegó a Joshua King y este se la dio rápido a Harry Wilson, que desde prácticamente la línea de banda dibujó una curva directa a gol mientras Vicario intentaba recuperar la posición y los centrales, despistados, no fueron a cubrir el hueco del portero.

Con 0-2 y el Tottenham Hotspur enfadado, el Fulham pudo hacer aún más daño porque Samuel Chukwueze tuvo dos ocasiones para engordar la cuenta goleadora. Primero se topó con un palo y más tarde regateó a Vicario, pero Micky Van de Ven le rebañó la pelota cuando ya saboreaba el gol.

En la segunda mitad, el Fulham se metió con todo atrás para defender la ventaja y lo consiguió pese a que Mohammed Kudus, con una volea a una escuadra, redujo distancias con media hora por delante.

Los de Marco Silva sacan la cabeza, con 17 puntos, mientras que el Tottenham ha perdido tres partidos -dos de Premier y uno de Champions- en una semana y es décimo con 18. El conjunto de Thomas Frank ha perdido cinco de sus últimos siete partidos, empatado otro y solo ha ganado al Copenhague.