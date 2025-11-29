Cruz Azul recibe el aliento de la Sangre Azul, previo a la vuelta ante Chivas; así se preparan para el duelo decisivo

Cruz Azul volvió a vivir una mañana intensa en La Noria, fiel a la tradición instaurada desde la era de Iván Alonso. La Sangre Azul se hizo presente para alentar al equipo previo al duelo de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 ante Chivas, un partido que puede marcar su acceso a semifinales.

Durante el entrenamiento, a unas horas de que ruede el balón, el grupo de animación dejó claro su respaldo. Con cánticos, banderas y un ambiente que recordó viejos rituales celestes, le hicieron saber a los jugadores que estarán con ellos hasta el final en un encuentro clave.

La Sangre Azul regresará finalmente a su tribuna el domingo, luego de cumplir el castigo que se les impuso por el conflicto previo al partido contra el América. Su vuelta representa un impulso anímico más para La Máquina en un momento decisivo.

El entrenamiento estuvo acompañado por canciones emblemáticas como “Una reja me separa”, “Vamos Cruz Azul, queremos la copa”, “Yo soy celeste” y “Yo soy Celeste”. Los jugadores respondieron con sonrisas, aplausos y una evidente complicidad con su afición mientras realizaban los ejercicios de calentamiento.

Al finalizar la práctica, el presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Iván Alonso participaron en la tradicional foto grupal. La postal incluyó también a Cruz Azulito y Blu, reforzando el sentido de unidad dentro del club previo al choque definitivo.

El ambiente que se vivió en La Noria refleja el compromiso y la confianza del plantel. El equipo sabe que está a un paso de las semifinales y que la presión se comparte cuando la afición se involucra de esta manera tan directa.

Así llega Cruz Azul al duelo de vuelta después del empate sin goles en el Estadio Akron, con la ventaja deportiva de cerrar en casa y con el pase a semifinales en sus manos si logran empatar o ganar.