México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit acusado de tortura, corrupción, extorsión y otros delitos relacionados con narcotráfico; Carlos Treviño, exdirector de Pemex señalado por lavado de dinero y asociación delictuosa; son algunos de los ‘peces gordos’ que el gobierno de México habría pedido en extradición a Estados Unidos.

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno mexicano planteó a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que se entreguen a México casos muy relevantes para en extradición.

“Sí, hablamos de ese tema, porque lo planteó el secretario de Seguridad, escuchó, ya no se comentó sobre el tema, también hablamos de objetivos de que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá y es de lo que hablamos cuando se dice reciprocidad”, explicó la mandataria.

Lee también Víctima de secuestro señala a Israel Vallarta como líder de Los Zodiaco; lo sigo reconociendo "sin temor a equivocarme", acusa

Otros nombres que se conocen públicamente, pues la solicitud de extradición se hizo pública por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), son el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y el líder fundador del Cártel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada.

Algunas de estas extradiciones son “meramente cosméticas” afirma David Saucedo, especialista en temas de seguridad en entrevista con EL UNIVERSAL. El investigador señala que se solicitaron “para demostrar que existe cooperación y que México no es el único que responde a los deseos de Washington”.

Para Armando Rodríguez, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) también consideró que la solicitud es lo más parecido a un “show político-mediático” tanto para los afines a la 4T como para los políticos de oposición.

Lee también Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

“Busca reflejar, ante los opositores en el país y también hacia quienes están en favor de la 4T, que la presidenta y su gobierno puede obtener también concesiones del gobierno Estados Unidos y que, además, estas concesiones son de parte o representan a figuras políticas del pasado”, dijo Rodríguez Luna.

Otras solicitudes de extradición

En ese entendido, ambos especialistas coinciden en que México puede pedir en esa lista, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum la Secretaría de Seguridad Ciudadana la hará pública después, también a “delincuentes menores”, con el fin de reforzar esta narrativa de cooperación.

“Es con el afán de demostrar que no hay sometimiento y que hay una colaboración mutua”, destacó David Saucedo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp