Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Pentágono aprueba usar base de la Armada para redadas migratorias en Chicago; será centro de operaciones, según el Washington Post

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Minutos antes de las 13:00 horas, padres y madres de los llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los padres y las madres de los estudiantes llegaron acompañados de Isidoro Vicario Aguilar, su nuevo representante legal, tras la renuncia del abogado .

"Vamos a escuchar la información", dijo Vicario Aguilar al señalar que los familiares darán información tras la reunión con la presidenta .

Sheinbaum Pardo informó en su conferencia mañanera que hoy por la tarde se reuniría con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para entregarles avances de las investigaciones, entre ellas, análisis de llamadas telefónicas durante su desaparición y en días posteriores.

Destacó que debido a que se está en proceso de investigación, estos avances deben tener secrecía.

"Hoy recibimos a los padres de Ayotzinapa a la una de la tarde. Como lo he comentado en otras ocasiones, el nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, en colaboración también en lo que se puede con la Secretaría de Seguridad, se están realizando investigaciones de análisis que desde nuestra perspectiva y de la propia perspectiva del fiscal no se habían realizado a profundidad durante todos estos años.

"Como por ejemplo, el análisis de las durante esos días o posteriores. Entonces se está haciendo un trabajo, pues científico relacionado con eso. Los padres, madres y padres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones, pues que tienen que tener también su secrecía", comentó

