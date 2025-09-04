Más Información

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Pentágono aprueba usar base de la Armada para redadas migratorias en Chicago; será centro de operaciones, según el Washington Post

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

La presidentainformó que tras la reunión que sostuvo ayer con , secretario de Estado de Estados Unidos, se acordó revisar 50 “barreras” que, a consideración del gobierno de , dificultan el comercio.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta indicó que Estados Unidos tiene al menos 50 puntos de dichas “barreras”, que no todas están relacionadas con supuestas violaciones al T-MEC.

La Mandataria federal detalló que este tema lo está revisando en una mesa alterna , secretario de Economía (SE).

"Presidenta, ¿Cómo van a resolver las barreras comerciales y no comerciales bilaterales para promover la prosperidad de ambas naciones? ¿Qué acordaron?", se le preguntó.

"Está trabajando Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Ellos nos plantearon, incluso lo publicó el presidente Trump en la última llamada, ellos tienen una serie de planteamientos, ya lo habíamos platicado aquí, donde dicen que hay problemas relacionados, porque no es necesariamente violaciones al tratado, sino `barreras´ -así les llaman - al tratado comercial y a lo que está escrito en el T-MEC",

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que Estados Unidos tiene 50 observaciones y se revisará cada una.

“Nosotros también, pues, hemos planteado otros temas. Por ejemplo, el tema del jitomate, pues, también el jitomate, pues, es un tema que está esta medida que tomaron de poner aranceles al jitomate, pues no tienen que ver nada con el tratado comercial, ¿verdad? Entonces, nosotros también lo ponemos sobre la mesa”.

“O el cierre de la frontera de a la a la exportación de ganado, pues nosotros también lo ponemos sobre la mesa, porque nos interesa que lo más rápido posible se abra la frontera. Y ellos tienen estas barreras que han planteado, algunas que nosotros consideramos que no tienen, que no son barreras y se les dan los argumentos, y otras donde podemos ver si se puede llegar a algún acuerdo. Entonces, se ve punto por punto, esa es una mesa alterna de trabajo que coordina el secretario Ebrard”, señaló.

