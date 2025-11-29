Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Suspende México importaciones de carne de cerdo de España por brote de peste porcina africana

Suspende México importaciones de carne de cerdo de España por brote de peste porcina africana

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

La UNAM resulta incómoda para el poder

La UNAM resulta incómoda para el poder

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México anunció la de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana detectado en el municipio de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

La medida aplica tanto para la importación comercial como para los productos que portan las personas turistas, residentes y personas mexicanas al ingresar a territorio nacional.

Se trata del primer caso de peste porcina detectado en aquella nación desde 1994, por lo que México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), suspendió la importación de productos de cerdo españoles.

La medida busca evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional, por lo que no podrán ingresar carne de cerdo, embutidos como jamones, salchichas o productos madurados, entre otros.
La medida busca evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional, por lo que no podrán ingresar carne de cerdo, embutidos como jamones, salchichas o productos madurados, entre otros.

Lee también

Lo anterior en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote detectado en dos jabalíes silvestres que dieron positivo al virus de la peste porcina africana, según informó la Secretaría de Agricultura a través de un comunicado.

La suspensión de importaciones busca evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional, por lo que "no podrán ingresar carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]