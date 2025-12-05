Más Información

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Por primera vez, Sheinbaum, Trump y Carney juntos; mandatarios coinciden en mismo escenario durante el sorteo de la FIFA

Por primera vez, Sheinbaum, Trump y Carney juntos; mandatarios coinciden en mismo escenario durante el sorteo de la FIFA

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Liberan productores agrícolas cruces fronterizos en Ciudad Juárez tras aprobación de la Ley de Aguas Nacionales

Liberan productores agrícolas cruces fronterizos en Ciudad Juárez tras aprobación de la Ley de Aguas Nacionales

Suspenden apertura de juicio contra joven golpeada en marcha de la Generación Z; es acusada de tentativa de homicidio

Suspenden apertura de juicio contra joven golpeada en marcha de la Generación Z; es acusada de tentativa de homicidio

Asistencia de Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026 manda mensaje de certidumbre y confianza: Concanaco

Asistencia de Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026 manda mensaje de certidumbre y confianza: Concanaco

Mundial 2026: “Vengo a representar muy orgullosa a la CDMX”, asegura Brugada desde Washington D.C.

Mundial 2026: “Vengo a representar muy orgullosa a la CDMX”, asegura Brugada desde Washington D.C.

Reportan desaparición del periodista Baruch Alejandro en Reynosa, Tamaulipas

Reportan desaparición del periodista Baruch Alejandro en Reynosa, Tamaulipas

Reportan dos sismos de baja magnitud al sur de Muna, Yucatán

Reportan dos sismos de baja magnitud al sur de Muna, Yucatán

La audiencia para la supresión de pruebas en el caso contra , acusado de asesinar a tiros a Brian Thompson, director ejecutivo de , fue aplazada este viernes debido al estado de salud de Mangione, según el juez encargado.

"Al parecer, el acusado está enfermo hoy. Así que continuaremos el lunes por la mañana", dijo el juez .

La audiencia empezó el lunes de esta semana y por el estrado han pasado ya siete testigos en tres días. El miércoles no hubo sesión.

Lee también

El tribunal ha escuchado a guardias penitenciarios, a la persona que contestó la llamada de emergencia que apuntaba que Mangione estaba en un McDonald's en Pensilvania y a los agentes que detuvieron al joven de 27 años en el restaurante de comida rápida, entre otros testigos.

Luigi Mangione llega a su audiencia en Nueva York sin el uniforme penitenciario. Foto: AP
Luigi Mangione llega a su audiencia en Nueva York sin el uniforme penitenciario. Foto: AP

Además, la fiscalía ha mostrado las grabaciones de las cámaras personales de los policías de Pensilvania.

El equipo legal del detenido busca suprimir cualquier evidencia encontrada en una mochila, incluyendo el arma, el cargador y sus escritos, que revelan su detallado razonamiento antes del tiroteo, por haberse hecho sin una orden de registro previa, como requiere la normativa del estado de Nueva York -pero no la de Pensilvania-.

Lee también

La defensa también solicita la supresión de cualquier declaración que Mangione hiciera a las autoridades después de su arresto el 9 de diciembre en Pensilvania, hasta el 19 de diciembre, cuando fue extraditado a Nueva York.

El acusado se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales relacionados con el homicidio. Ninguno de los dos juicios ha sido programado aún.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo