Nueva York. está de regreso en el tribunal para el segundo día de una audiencia en su intento de impedir que los fiscales de Nueva York utilicen algunas pruebas que, según ellos, lo vinculan con el asesinato del año pasado del CEO de .

Varios agentes de la ley están tomando el estrado de los testigos el martes.

En las audiencias preliminares se han exhibido videos de vigilancia del asesinato del CEO, , en una acera de Manhattan y grabaciones de seguridad del arresto de Mangione cinco días después en un McDonald's en Altoona, Pensilvania.

Los abogados de Mangione, de 27 años, quieren impedir que los fiscales muestren o cuenten a los jurados en su eventual juicio en Manhattan sobre las declaraciones que supuestamente hizo y los objetos que las autoridades dijeron que incautaron de su mochila durante su arresto. Los objetos incluyen una 9mm que, según los fiscales, coincide con la utilizada en el y un cuaderno en el que dicen que Mangione describió su intención de "eliminar" a un ejecutivo de seguros de salud.

La defensa sostiene que los objetos deben ser excluidos porque la policía no obtuvo una orden antes de registrar la mochila de Mangione. También quieren suprimir algunas declaraciones que Mangione hizo a los policías como supuestamente dar un nombre falso, porque los policías comenzaron a hacer preguntas antes de decirle que tenía derecho a permanecer en silencio.

Las leyes sobre cómo interactúa la policía con posibles sospechosos antes de leerles sus derechos u obtener órdenes de registro son complejas y a menudo disputadas en .

En el caso de Mangione, las preguntas cruciales incluirán si él creía que era libre de irse en el momento en que habló con los policías que lo arrestaron, y si había "" que justificaran registrar su mochila antes de obtener una orden.

Mangione, descendiente de una rica familia de Maryland y graduado de una prestigiosa universidad, se ha declarado inocente de los cargos de asesinato estatales y federales. Los cargos estatales conllevan la posibilidad de cadena perpetua, mientras que los fiscales federales buscan la . Ningún juicio ha sido programado.

Los abogados de Mangione quieren excluir pruebas de ambos casos, pero la audiencia de esta semana se refiere solo al caso estatal.

Los fiscales de Manhattan aún no han presentado sus argumentos para permitir las pruebas en disputa. Sus homólogos federales han dicho en documentos judiciales que la policía estaba justificada al registrar la mochila para asegurarse de que no hubiera objetos peligrosos y que las declaraciones de Mangione a los policías fueron voluntarias y hechas antes de que estuviera bajo arresto.

Cinco testigos testificaron el lunes, incluido un guardia de prisión de que dijo que Mangione le contó que, cuando fue arrestado, tenía una mochila con y una pistola impresa en 3D.

El video de vigilancia muestra a un pistolero enmascarado disparando a Thompson por la espalda mientras el ejecutivo caminaba hacia un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de de su empresa el 4 de diciembre de 2024. Los fiscales dicen que las balas llevaban inscritas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", las mismas, que según críticos usan las compañías aseguradoras para negar solicitudes.

Thompson, de 50 años, trabajó en el gigante UnitedHealth Group durante 20 años y se convirtió en CEO de su rama de seguros en 2021. Estaba casado y tenía hijos que estaban en la escuela secundaria.

Mangione fue arrestado mientras desayunaba en un en Altoona, a unos unos 370 kilómetros (unas 230 millas) al oeste de Manhattan. La gerente del restaurante había dicho a un despachador del 911: "Tengo un cliente aquí del que algunos otros clientes sospechan, que se parece al tirador del CEO de".

Añadió que solo podía ver las cejas de Mangione porque tenía un gorro bajado cerca de sus ojos y llevaba una .

El policía Joseph Detwiler testificó el martes que cuando fue enviado al restaurante, estaba tan escéptico sobre la pista que no encendió las luces y sirenas de su patrulla.

"No pensé que fuera a ser él", indicó.

Los funcionarios del tribunal dicen que la audiencia podría durar más de una semana.

