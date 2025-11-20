Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes del gobierno

Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evocó la posibilidad de la pena de muerte para seis legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer "órdenes ilegales" del gobierno.
"Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS???", exclamó Trump en su red Truth Social.
En una publicación posterior añadió: "¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, condenable con la MUERTE!"
