Nueva York.- La defensa de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare en diciembre de 2024, pidió este martes al juez de su causa estatal en Nueva York excluir pruebas y propuso testigos en su próxima audiencia del 1 de diciembre.

Los abogados enviaron una moción al juez Gregory Carro de cara a esa audiencia, que estará centrada en la posible supresión pruebas en el proceso, entre ellas el "contenido" de la libreta que le fue incautada y que creen que puede generar "prejuicios" en los casos que afronta.

Las autoridades "han socavado metódica e intencionalmente sus derechos constitucionales al interrogarle sin (leerle sus) derechos Miranda en violación de la Quinta Enmienda, y registrar ilegalmente su propiedad sin una orden en violación de la Cuarta Enmienda", reiteraron los abogados en un comunicado.

En concreto, opinaron que los contenidos de la libreta y otros documentos hallados en la mochila que llevaba Mangione cuando fue detenido en un McDonald's de Altoona (Pensilvania), días después del asesinato, fueron obtenidos inconstitucionalmente y por eso deben suprimirse.

Tampoco quiere la defensa que los testigos de los fiscales puedan hablar de esos contenidos o calificarlos con la "etiqueta inventada" de "manifiesto", como se denomina a los documentos en los que autores de actos violentos suelen explicar sus intenciones o ideologías.

"La Fiscalía debería limitarse a usar fotografías del exterior de la libreta y otros escritos que no revelen sus contenidos", dicen los abogados, ya que hacerlos públicos "sesgará irreparablemente" los próximos juicios del reo, agregan.

Según reportó la prensa de EU tras el crimen, Mangione indicaba en esos documentos que barajó poner una bomba a su víctima, Brian Thompson, pero lo descartó porque "podría matar inocentes", y también expresaba "animadversión por la América empresarial".

Los abogados argumentan, en cambio, que la Fiscalía "debe probar" que la Policía de Altoona actuó legalmente bajo la ley de Nueva York, con la que se le juzga, al registrar y decomisar sus propiedades sin una orden.

También reclamaron aclarar la relevancia de varios testigos de la Fiscalía; ocultar datos personales del acusado, como su número de la seguridad social; que se pueda presentar a la audiencia sin esposar, y llamar como testigos a dos empleados de la Policía de Altoona.

El juez Carro desestimó en septiembre los cargos estatales contra Mangione relacionados con el terrorismo, pero consideró que había pruebas suficientes para mantenerlo acusado de un cargo de asesinato en segundo grado y ocho de posesión de armas.

