Más Información

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Feminicidio en Zacatecas en pleno 25N; adolescente de 15 años es asesinada junto a sus padres

Feminicidio en Zacatecas en pleno 25N; adolescente de 15 años es asesinada junto a sus padres

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

Caso Carlos Manzo: Noroña se lanza contra Grecia Quiroz; señala que va por candidatura a gobierno de Michoacán

"Métete conmigo… aquí te espero"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña por críticas a Grecia Quiroz

"Métete conmigo… aquí te espero"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña por críticas a Grecia Quiroz

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Diputados avalan reforma en materia de extorsión; establecen 42 años de cárcel para quienes cometan el delito

Diputados avalan reforma en materia de extorsión; establecen 42 años de cárcel para quienes cometan el delito

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz

Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Tras 30 horas, productores retiran bloqueo en carretera Arco Norte; acusan que agentes de FGR llegaron al lugar para intimidarlos

Tras 30 horas, productores retiran bloqueo en carretera Arco Norte; acusan que agentes de FGR llegaron al lugar para intimidarlos

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Los diputados italianos aprobaron este martes por unanimidad un que tipifica el como un crimen específico, castigado con cadena perpetua.

El nuevo artículo del código penal crea una categoría de homicidio "basada en las características de la víctima", según la nota explicativa de la iniciativa.

Hasta ahora, la solo contemplaba circunstancias agravantes en los casos en que el asesino estuviera casado o emparentado con la víctima.

Lee también

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Foto: EFE/ Archivo
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Foto: EFE/ Archivo

La primera ministra, Giorgia Meloni, celebró la votación y calificó la medida como una herramienta para "defender la libertad y la dignidad de cada mujer".

La iniciativa gubernamental, ya aprobada por el Senado en julio, salió adelante con 237 votos a favor y ninguno en contra.

El nuevo artículo de ley establece la cadena perpetua para los actos destinados a causar la muerte de una mujer "por motivos de discriminación, odio o violencia".

Lee también

Coincidiendo con el , la ONU publicó un informe en el que señaló que unas 50 mil mujeres y niñas murieron el año pasado a manos de sus parejas o familiares.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (Istat) informó que de los 327 homicidios registrados en Italia en 2024, 116 de las víctimas fueron mujeres y niñas. En 92.2% de los casos, los responsables fueron hombres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos

Pasaporte americano. Adobe

10 obligaciones para mantener tu pasaporte americano y por qué puede ser revocado

Destinos con nieve en Estados Unidos. Foto: iStock/ johnandersonphoto

Los 10 destinos de Estados Unidos con más nieve para el invierno 2025-2026