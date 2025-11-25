Más Información

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere reunirse "pronto" con sus homólogos de , Volodimir Zelensky y Vladimir Putin, respectivamente, pero "solo" una vez el plan de paz para poner fin a la guerra entre estos dos países sea "definitivo".

"Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelensky y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final", escribió Trump en un mensaje en su plataforma, Truth Social.

El mandatario norteamericano aseguró que su equipo ha logrado "avances significativo con respecto al fin de la ".

"El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo", añadió Trump.

Con el objetivo de poner fin a este plan de paz, el jefe de Estado de Estados Unidos ordenó a su enviado especial Steve Witkoff que se reúna con Putin en Moscú y, al mismo tiempo, que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reúna con los ucranianos.

Según dijo Trump, él recibirá cualquier avance que se desprenda de esos encuentros junto con el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que Washington le presentó a Zelensky la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su Ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú acusa a la iniciativa de intentar "socavar" el proceso de paz.

