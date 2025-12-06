Más Información

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Comienzan a abarrotar el Zócalo para festejar 7 años de la 4T; sigue aquí el minuto por minuto

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Ven ilegal rematar a tripulantes de posibles narcolanchas

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Caso Ayotzinapa: Muere Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas; "falleció sin encontrar a su hijo", lamentan colectivos

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Mantiene CDMX cerco sanitario por casos de sarampión

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

Berlín.- El Instituto Nobel noruego, que asiste al Comité que concede el Premio Nobel de la Paz, afirmó que la galardonada opositora venezolana María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega el próximo 10 de diciembre en Oslo, según les ha asegurado ella misma.

"Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo", dijo a EFE el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El representante destacó que la institución no podía proporcionar ningún otro detalle sobre el viaje de Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela, ni sobre el momento de su llegada, por razones de seguridad.

El gobierno de Paraguay anunció esta semana que el presidente Santiago Peña viajará a Noruega para acompañar a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, igual que harán los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; y Ecuador, Daniel Noboa.

También está previsto que asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

La líder antichavista María Corina Machado pronuncia un discurso, en una manifestación en Caracas (Venezuela). (09/01/25) Foto: EFE
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Machado fue galardonada con el Premio de la Paz "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.

El Comité Nobel noruego declaró el pasado 14 de noviembre que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de "un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio", por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Machado declaró el pasado mes de octubre al diario noruego 'Dagens Næringsliv' que para poder viajar a este país nórdico, Venezuela debía ser "libre" y dijo que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

"No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida", afirmó.

