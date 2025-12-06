Más Información

Marea guinda inunda las calles de la CDMX en apoyo a Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir", dicen

Marea guinda inunda las calles de la CDMX en apoyo a Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir", dicen

EU declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex; pagó más de 150 mil dólares para obtener contratos

EU declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex; pagó más de 150 mil dólares para obtener contratos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 4 muertos y 6 heridos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 4 muertos y 6 heridos

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

Cae "El Danone" en Cancún; está identificado como pieza central del CJNG en la zona norte de Quintana Roo

Cae "El Danone" en Cancún; está identificado como pieza central del CJNG en la zona norte de Quintana Roo

Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero

Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero

El informó de la condena a un por sobornos a funcionarios de Pemex.

"Un jurado federal en Houston condenó a un empresario local por su papel en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en (Pemex), la empresa petrolera estatal de México, y Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de propiedad absoluta de Pemex", dijo en un comunicado.

"Alexandro Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Le también

“El soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal. Al procesar este caso, el Departamento ha enviado un mensaje claro: no toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”.

"La condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en beneficio propio y de las empresas asociadas con él”, declaró el agente especial a cargo Jeffrey D. Pittano, de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG), Región del Atlántico Medio.

Foto: iStock/Archivo
Foto: iStock/Archivo

El mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos, de 46 años, de The Woodlands, Texas, pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEP para retener contratos y pagos de Pemex y PEP y obtener otras ventajas indebidas en negocios con Pemex y PEP, para el beneficio de empresas asociadas con Rovirosa.

Se señaló que "la evidencia del juicio mostró que entre aproximadamente 2019 y 2021, Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente permanente legal de los Estados Unidos, ofrecieron pagar y pagaron sobornos en forma de pagos en efectivo, artículos de lujo y otros artículos valiosos a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que dichos funcionarios tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con a obtener y retener negocios con Pemex y PEP. Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/es/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo