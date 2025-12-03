Esta tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con empresarios de los principales consorcios del país y miembros de su gabinete para abordar la creación de un nuevo consejo enfocado en la promoción de inversiones.

“En Palacio Nacional recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, escribió la mandataria en redes sociales.

De acuerdo con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) los asistentes representantes del sector privado fueron:

Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, uno de los hombres más ricos del mundo, reconocido por su influencia en telecomunicaciones. Ha impulsado proyectos de desarrollo a través de la Fundación Carlos Slim Carlos Slim Domit, hijo mayor de Carlos Slim Helú, y presidente del Consejo de Administración de Telmex, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns Bernardo Gómez, ejecutivo de Grupo Televisa y miembro del Consejo de Televisa-Univision Alfonso de Angoitia, ejecutivo de Grupo Televisa, considerado el “cerebro financiero” por su papel en la reestructuración corporativa y en acuerdos estratégicos como la alianza con Univision Alejandro Baillères Gual, presidente de Grupo Bal. Pertenece a una de las familias más ricas y mejor posicionadas desde 1973 en el país José Antonio Fernández Garza, presidente de FEMSA y Coca-Cola FEMSA desde noviembre de este año, egresado como Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Monterrey y con un MBA en Stanford Pablo Chico Pardo Hernández, del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y graduado en Administración de Negocios por la Universidad Iberoamericana Álvaro Fernández Garza, presidente de Grupo Alfa y participante en organismos empresariales como el CCE y Concamin Carlos Hank González, titular de Grupo Financiero Banorte, el segundo grupo financiero de México. Ocupó cargos relevantes en Grupo Hermes y en el consejo de Gruma Juan Pablo del Valle Perochena, presidente de Mexichem egresado como Ingeniero Industrial por la Universidad Anáhuac y con un MBA por Harvard Business School José Antonio Chedraui Eguía, director general de Grupo Comercial Chedraui, cadena fundada por su familia en 1920 Salvador Daniel Kabbaz Zaga, el CEO de Fibra Danhos. Arquitecto por la Universidad Anáhuac y con maestría en Administración de Empresas Inmobiliarias y Constructoras por la Universidad de Madrid Alejandro Soberón Kuri, CEO de la Corporación Interamericana de Entretenimiento y de OCESA, la promotora de espectáculos más grande de México y América Latina Guadalupe de la Vega, presidenta de Grupo Aeroportuario del Pacífico, directora de Almacenes Distribuidores de la Frontera y filántropa fundadora de la Federación Mexicana de Asociaciones y Empresas Privadas (FEMAP) Laura Diez Barroso, presidenta de Grupo Aeroportuario del Pacífico y presidenta sustituta de Banco Santander México

En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México. pic.twitter.com/Rzj41yc0uM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 3, 2025

