La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.28 pesos por dólar, lo que significó una apreciación mínima de 0.02% respecto a la jornada anterior, con lo que liga dos sesiones sin cambios relevantes, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este miércoles en 18.77 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, sin cambios respecto al cierre del martes.

El tipo de cambio se mantuvo estable, pues en niveles por debajo de 18.30 pesos por dólar se eleva la compra anticipada de dólares y la toma de coberturas, frenando la apreciación del peso, explicaron los especialistas de grupo financiero Base.

Durante la sesión el dólar se debilitó 0.48% de acuerdo con el índice ponderado, pues el mercado sigue descontando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el 10 de diciembre.

Lo anterior permitió que la mayoría de las divisas cerrara la sesión con una apreciación. Las monedas más apreciadas frente al dólar estadounidense fueron: el peso colombiano con 1.25%, la libra esterlina con 1.04%, la corona noruega con 0.75%, el dólar neozelandés con 0.73%, el shekel israelí con 0.72% y la corona sueca con 0.68%.

El mercado de capitales mostró resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró un avance de 0.86%, ganando en siete de las últimas ocho sesiones. El Nasdaq Composite mostró un aumento de 0.17%, mientras que el S&P 500 subió 0.30%, cerrando a solamente 1.02% por debajo de su último máximo histórico.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.35%. Al interior, resaltaron los retrocesos de las emisoras: América Móvil, con una caída de 3.13%; Arca Continental, -2.20%; Bimbo, -2.00%; Alsea -1.85%; y Grupo Aeroportuario del Centro, -1.65%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 4 mil 208 dólares por onza, sin cambios relevantes respecto a la jornada anterior. Por su parte, el petróleo WTI conncluyó la sesión cotizando en 59.00 dólares por barril, con una ganancia de 0.61%, ante la expectativa de que la oferta de petróleo no se elevará, pues Putin declaró que la Unión Europea está interfiriendo en las negociaciones de un acuerdo de paz con Ucrania, lo que mantendría las sanciones contra Rusia.

