Más Información

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados

Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

El país tiene una ventana clave para consolidar el como un catalizador de infraestructura estratégica y atraer más inversión privada, afirmó el director general de Banca de Gobierno de , Carlos Martínez.

De acuerdo con el directivo, el Plan México funciona como un referente para enviar señales claras al , permitiendo que proyectos estratégicos avancen con certidumbre y rapidez.

Sin embargo, subrayó que su eficacia depende de fortalecer tres elementos fundamentales para detonar mayor participación empresarial.

Lee también

Banorte. Foto: Archivo / ELUNIVERSAL
Banorte. Foto: Archivo / ELUNIVERSAL

¿Qué se necesita para aumentar la participación empresarial?

En primer término, dijo, se deben garantizar marcos normativos sólidos, procesos transparentes y contratos que aseguren plena seguridad jurídica durante todo el ciclo del proyecto.

Lo anterior, explicó, ayuda mucho a la bancabilidad y a que haya inversores extranjeros, empresas, incluso fondeo nacional.

Añadió que el segundo punto es asegurar que los proyectos estén bien estructurados, con ingeniería robusta, modelos financieros realistas y mecanismos de pago por desempeño que permitan evaluar los riesgos con precisión.

Como tercer eje, destacó la importancia de mejorar la coordinación entre gobierno y sector privado mediante permisos más ágiles, ventanillas únicas y una selección estratégica de proyectos prioritarios.

Inversión privada. Foto: archivo
Inversión privada. Foto: archivo

Lee también

Si estos tres factores avanzan de forma simultánea, la inversión privada podrá fluir con mayor rapidez y elevar el nivel de infraestructura, que actualmente representa cerca del 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Martínez señaló que las mayores oportunidades de inversión se encuentran en los sectores de agua, energía, transporte e infraestructura digital, especialmente en plantas de tratamiento, líneas de transmisión eléctrica, rehabilitación de carreteras, puertos y centros de datos.

En estos ámbitos, dijo, la colaboración público-privada ya muestra efectos económicos y sociales positivos.

“Creemos que hay temas muy relevantes que están pasando en el país; sin embargo, yo diría que es ascendente. Lo que estamos haciendo ahorita es pequeño para lo que vemos que va a pasar en los próximos dos, tres años”, apuntó.

Añadió que estados y municipios han fortalecido su capacidad para desarrollar infraestructura a partir de reformas como la Ley de Disciplina Financiera, lo que permite avanzar en proyectos regionales con mayor eficiencia y complementar la inversión federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]