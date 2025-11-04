Grupo Financiero Banorte reportó una utilidad acumulada de 42 mil 914 millones de pesos al cierre de los primeros nueve meses de 2025, cifra que representa un crecimiento anual de 1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sólo en el tercer trimestre del año el grupo registró una ganancia neta de 13 mil 8 millones de pesos, una reducción de 9% en términos anuales.

En el periodo, la firma destacó su desempeño en su cartera de crédito al consumo, que creció 12% anual para alcanzar 518 mil 301 millones de pesos.

El grupo detalló que el crédito hipotecario avanzó 8%, el automotriz 31%, el de nómina 10% y el de tarjeta de crédito 16%, reflejando una expansión en todos los segmentos de financiamiento a los hogares. La cartera comercial creció 9% y la corporativa 7% anual.

La captación integral del banco, que incluye depósitos a la vista, a plazo y mesa de dinero, se ubicó en un billón 173 mil 126 millones de pesos, con un alza de 3% anual, impulsada por los depósitos a la vista y a plazo, que crecieron 6% y 10%, respectivamente.

El presidente del Consejo de Administración de la firma, Carlos Hank González, afirmó que los resultados de este trimestre confirman la fortaleza del modelo de negocio y la capacidad de Banorte para innovar y operar con eficiencia.

El índice de morosidad del banco se ubicó en 1.37%, mientras que el rendimiento sobre capital (ROE) fue de 20.1% y el rendimiento sobre activos (ROA) de 2.1 por ciento.

Banorte destacó que su índice de capitalización cerró en 22.31%, con un nivel de capital fundamental de 14.82% y un coeficiente de cobertura de liquidez de 159.92 por ciento.

