Grupo Financiero Banorte vendió su banco digital Bineo a Clearscope Holdings, una subsidiaria de la firma Klar USA.

“Grupo Financiero Banorte vendió Bineo, incluida su licencia. Lo anterior, como se ha venido informando, en línea con su estrategia de integrar todas las capacidades digitales en Banorte. Más detalles se podrán dar una vez que se obtengan las autorizaciones y opiniones favorables de las autoridades correspondientes”, dijo la institución financiera.

Banorte detalló que la consumación de la operación se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México y de la autoridad en materia de competencia económica en México.

“Grupo Financiero Banorte reafirma su compromiso con las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de gobierno corporativo y revelación de información”, dijo.

Bineo fue la primera institución respaldada por un grupo financiero en obtener su licencia para operar como banco en el país, e inició operaciones en enero de 2024.

Sin embargo, en abril de este año, Grupo Financiero Banorte anunció la posible venta o fusión de la firma.

“Después de estos años de analizar el comportamiento y preferencias de nuestros clientes, estamos convencidos de que el mejor camino para Banorte, es consolidar nuestros esfuerzos a través de una estrategia digital integral impulsada por la hiperpersonalización, aprovechando nuestra escala y las capacidades tecnológicas desarrolladas en este tiempo. Esta estrategia incluye continuar la fuerte inversión de Banorte en tecnología y talento; adquirir el 100% de RappiCard para elevar su valor y convertirlo en un negocio multiproducto, reforzando la alianza con Rappi; e integrar los aprendizajes de Bineo y los componentes estratégicos de su infraestructura, incluyendo el analizar su posible venta o fusión como parte del grupo”, dijo el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.

Ramírez dijo que a un año de operaciones, Bineo ha mostrado buenos resultados; sin embargo, la decisión forma parte de su nueva estrategia digital integral.

“No ha tenido malos resultados, ha tenido buenos resultados, mejores a los que esperábamos, de hecho, porque siempre en cualquier lanzamiento de cualquier banco, ustedes lo van a ver, pues empiezas abajo por todas las inversiones que tienes que hacer. Inversiones que estamos recuperando, por usar alguna palabra, porque es tecnología para ese segmento que es el que vamos a tener aquí. Yo no te estoy diciendo que el banco va a desaparecer, lo estamos absorbiendo”, dijo.

