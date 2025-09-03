Estadio Banorte: Así serán las zonas exclusivas; lujo, comodidad y vistas privilegiadas en la casa del América

Cada vez falta menos para la presentación del nuevo estadio Banorte, que recibirá el partido inaugural de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia, y dentro de las grandes remodelaciones que se están llevando a cabo, destaca la zona exclusiva para aficionados.

Según la información compartida por el propio estadio Banorte, habrá tres zonas "premium" bajo los nombres Owner's Suites, Executive Suites y Chariman's Club.

Lee también Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Los costados, algunos palcos y esquinas del antiguo estadio Azteca serán remodelados con la creación de nuevos espacios para los aficionados.

La Owner's Suite tendrá un bar abierto premium con bebidas de alta calidad, así como servicio exclusivo de alimentos antes, durante y después de cada partido o evento. Por si fuera poco, tendrá vista tipo terraza y zonas de lounge en el costado oeste y en el nivel 300 del estadio.

Lee también Futbolistas de la Selección Mexicana Sub-20 sueñan con conquistar la Copa del Mundo; quieren dar la sorpresa en Chile

Así serán las zonas exclusivas del estadio Banorte / Foto: Especiales

Así serán las zonas exclusivas del estadio Banorte / Foto: Especiales

Así serán las zonas exclusivas del estadio Banorte / Foto: Especiales

En los palcos habrá sillones y mesas que acompañen la vista privilegiada del campo de juego para descansar.

El Chairman’s Club, tendrá un bar, sala lounge, mesas y sillas estilo bistró, y una vista privilegiada del túnel por el cual saldrán al campo de juego los futbolistas, que ahora será por el centro. Además, tendrá una área de asientos exclusivos sobre la línea central del campo, ubicados a nivel cancha, sobre el costado este del Coloso.

Finalmente, la Executive Suite contará con un representante de servicio que ayudará a ofrecer los alimentos y bebidas incluidos en este espacio, ubicado debajo de Palcos Club.

Estos 5 mil asientos exclusivos serán válidos para partidos del América y del Cruz Azul, así como los encuentros del equipo Femenil de las Águilas. Además, contempla partidos de la Selección Mexicana y conciertos que se lleven a cabo en el estadio.

Lee también Eduardo Arce acepta que la Selección Mexicana no es favorita en el Mundial Sub-20; es consciente del “complicado grupo”