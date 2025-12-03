Nueva York.- Macy's registró una sorprendente ganancia en el tercer trimestre y sus ventas comparables más fuertes en más de tres años, ya que una extensa renovación de la tienda comienza a resonar con los compradores.

Después de publicar sus aumentos trimestrales consecutivos en ventas comparables, Macy's elevó su pronóstico financiero para el año. Sin embargo, incluso la guía de ventas emitida el miércoles estuvo por debajo de las cifras de ventas anuales del año pasado, enviando una nota de precaución sobre el ánimo del consumidor estadounidense.

Las acciones cayeron un 2% antes de la apertura del mercado.

Las ventas comparables, un buen barómetro de la salud de un minorista, han sido una señal ominosa en Macy's durante varios años, sirviendo cada trimestre como un recordatorio de que la cadena de grandes almacenes tenía un largo camino por recorrer.

Sin embargo, el miércoles, Macy's registró un sólido aumento del 3.2% para el trimestre que finalizó el 1 de noviembre, tras un aumento del 1.9% durante el segundo trimestre. La cifra incluye negocios con licencia como cosméticos.

"A medida que entramos en la temporada navideña, estamos bien posicionados con nuevos productos atractivos y una experiencia de cliente omnicanal que ofrece tanto inspiración como valor", declaró el presidente y CEO, Tony Spring, en un comunicado.

"Con una estrategia arraigada en la hospitalidad, nuestros equipos están enfocados en impulsar un crecimiento rentable a largo plazo", agregó.

Compradores resilientes

El sólido desempeño de Macy's es notable porque todos los minoristas están navegando un entorno desafiante con consumidores que se retraen a medida que los precios suben en medio de una guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Sin embargo, los compradores han permanecido resilientes y han dado un fuerte comienzo a la temporada de compras navideñas que comenzó durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Bajo la dirección de Spring, quien asumió el cargo hace casi dos años, Macy's ha cerrado tiendas no rentables mientras invierte fuertemente en modernizar su marca homónima. La compañía, que también opera su cadena de lujo Bloomingdale's y Bluemercury de cosméticos, ha reforzado el servicio al cliente en las áreas de prueba, así como en el departamento de calzado. También ha estado tratando de diferenciar su negocio de lujo de sus rivales al agregar mercancía exclusiva. Esos cambios parecen estar dando frutos.

Macy's reportó un ingreso neto de 11 millones de dólares, o 4 centavos por acción, para el trimestre. Las ganancias ajustadas por acción fueron de 9 centavos, sorprendiendo a los analistas de la industria que esperaban una pérdida de 13 centavos.

El año pasado, la compañía ganó 28 millones de dólares o 10 centavos por acción.

Las ventas netas cayeron ligeramente a 4 mil 710 millones de dólares, desde 4 mil 730 millones, reflejando el cierre de tiendas con bajo rendimiento. Pero eso aún superó las proyecciones de 4 mil 550 millones de los analistas.

Las tiendas que ha renovado, 125 de ellas, registraron un crecimiento en ventas comparables del 2.7%, superando el ritmo cuando se incluyen todas las tiendas.

Macy's ahora espera ganancias anuales por acción de entre 2 y 2.20 dólares, muy por encima de su guía anterior de entre 1.70 y 2.05 dólares por acción. También proyectó ventas anuales para 2025 en el rango de 21 mil 470 millones a 21 mil 620 millones de dólares, por encima de su guía anterior de entre 21 mil 150 millones a 21 mil 450 millones.

Wall Street había estado proyectando ganancias de 2 dólares por acción sobre ventas de 21 mil 300 millones de dólares, según FactSet.

