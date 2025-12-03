El tipo de cambio mostró volatilidad bajista durante la sesión overnight. Hoy el peso mexicano se favorece por la debilidad del dólar y un resultado mejor al esperado por parte de las cifras de inversión fija bruta local.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de los 18.25 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.18% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, su cotización intradía más fuerte desde el pasado 18 de septiembre, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.38%. El euro sube 0.36% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.67%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas repunta 6.3%, recuperando el apetito de los inversionistas.

Mercados accionarios amanecen positivos

A mitad de semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos ligeramente positivos; puntualmente, los futuros en Estados Unidos apuntan a una segunda jornada de ganancias moderadas, impulsados por comentarios más moderados de la Reserva Federal (Fed) y la expectativa de un nuevo presidente que favorezca políticas monetarias flexibles, comentaron especialistas de Monex.

En 2026, se anticipan cuatro recortes de tasas y se considera a Kevin Hassett como posible sucesor de Jerome Powell, lo que refuerza la visión más relajada (dovish) pese a señales mixtas en manufactura y ventas navideñas.

Los bonos del Tesoro suben y el dólar retrocede antes del informe ADP, que podría reflejar debilidad en el empleo privado, mientras se esperan datos clave como el ISM de servicios y el índice de gastos de consumo personal.

En el plano corporativo, Marvell Technology anunció la compra de Celestial AI por 3 mil 250 millones de dólares y dio un pronóstico optimista.

Microchip Technology mejora sus expectativas de ventas y utilidades. American Eagle Outfitters eleva su previsión anual. Se esperan reportes de Macy’s y Dollar Tree para evaluar la salud del consumidor.

En Europa las bolsas presentan movimientos en su mayoría positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un aumento de 0.26%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 1.14% y el Han Seng retrocedió 1.28%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, avanza 1.3%, tras el retroceso registrado el martes.

