Más Información

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Suman remesas siete meses de caída continua

Suman remesas siete meses de caída continua

Van contra trata en estaciones de autobuses

Van contra trata en estaciones de autobuses

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso mexicano es presionado ligeramente por el avance de la divisa norteamericana.

El billete verde es impulsado por la debilidad de sus principales contrapartes, mientras los inversores centran su atención en los datos del estadounidense.

La en los abre alrededor de 18.30 pesos por dólar, lo que significa una muy ligera apreciación respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una de 0.03%. El euro sube 0.05% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.07%.

Lee también

El, la divisa con mayores activos en el mercado de las , avanza 2.1%, recuperando el apetito de los inversionistas.

El índice dólar amanece con una apreciación de 0.03%. Foto: IStock
El índice dólar amanece con una apreciación de 0.03%. Foto: IStock

Así amanecen los mercados accionarios este martes

Los mercados accionarios a nivel mundial muestran un comportamiento positivo, recuperando las pérdidas registradas en la sesión anterior.

Los inversionistas permanecen atentos a la publicación de las cifras de vacantes laborales en Estados Unidos, así como a los datos de inflación en la Eurozona, indicadores clave para evaluar la fortaleza económica y las expectativas de política monetaria.

Además, la atención se centra en las señales que pueda ofrecer la respecto a las tasas de interés en su reunión programada para la próxima semana.

En el ámbito corporativo, destaca que Warner Bros ha recibido una segunda ronda de ofertas, entre ellas una propuesta mayoritariamente en efectivo por parte de .

Lee también

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.35% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.23%, mientras que en Asia los mercados cerraron estables, el Nikkei sin cambios y el Han Seng ganó 0.24%.

El estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.2%, mientras los inversionistas esperan los próximos pasos de Trump en y evalúan las consecuencias de los daños a una terminal de exportación de crudo en el Mar Negro. Balance mayormente negativo en metales, con el oro cayendo 0.7%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]