Nueva York.— Bitcoin y las empresas vinculadas a las criptomonedas extendieron una caída de casi dos meses el lunes, siguiendo una venta masiva más amplia en el mercado de empresas tecnológicas que muchos consideran sobrevaloradas.

Bitcoin cayó 6.5% después de haber bajado casi 12% más temprano en el día, estabilizándose justo por encima de 85 mil dólares. La criptomoneda más negociada ha bajado aproximadamente 33% desde que alcanzó un récord de 126 mil 210.50 dólares el 6 de octubre, según la plataforma Coinbase. Bitcoin había subido desde abril en línea con el mercado de valores y en parte impulsado por un tono más amigable hacia las criptomonedas en Washington.

Las empresas que permiten a los inversores comprar y vender criptomonedas, así como el creciente número de empresas que han hecho de la inversión en bitcoin su principal enfoque de negocio, fueron golpeadas por la venta masiva del lunes.

Lee también Bitcoin se desploma 6% inicia diciembre en rojo; pone en riesgo los 86 mil dólares

Coinbase Global cayó 5.4% y la plataforma Robinhood Markets perdió 4.4%. La empresa de minería de bitcoin Riot Platforms bajó 2.8%.

Strategy, la más grande de las llamadas empresas de tesorería de criptomonedas que recauda dinero sólo para comprar bitcoin, se desplomó 10%. La empresa ha informado que posee 649 mil 870 bitcoins.

American Bitcoin, en la que los hijos del presidente Donald Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., tienen una participación, cayó 8.1% y ahora ha bajado más de 41% desde el pasado 30 de septiembre.

Otras empresas de criptomonedas relacionadas con Trump también han visto declives. El valor de mercado del token World Liberty Financial, o $WLFI, ha caído a aproximadamente 4 mil 140 millones dólares desde más de 6 mil millones a mediados de septiembre, según coinmarketcap.com. Y el precio de una moneda meme con el nombre de presidente, $TRUMP, es de 5.67 dólares, una fracción del precio de 45 dólares justo antes de su inauguración en enero.

Lee también Comisión del Parlamento argentino concluye que Milei utilizó su cargo para promocionar la cripto $LIBRA

Una forma popular de invertir en bitcoin es a través de los ETFs de bitcoin al contado, o fondos cotizados en bolsa, que permiten a los inversores tener una participación en bitcoin sin poseer directamente la criptomoneda.

Según datos de Morningstar Direct, los inversores retiraron 3 mil 600 millones dólares de los ETFs de bitcoin al contado en noviembre, la mayor salida mensual desde que los ETFs comenzaron a cotizar en enero de 2024.

Los futuros de bitcoin han bajado casi 24% en el último mes. Al mismo tiempo, los futuros de oro han subido casi 7%.