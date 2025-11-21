Más Información

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

El continuó su caída este viernes en medio de una aversión al riesgo, en un mercado preocupado por las altas valoraciones del sector de la .

Estas preocupaciones pusieron fin al fuerte aumento registrado desde abril en las cotizaciones de y provocaron pérdidas significativas en las acciones tecnológicas.

El bitcoin, por su parte, lleva perdido más del 33% de su valor desde su máximo de 126.251,31 dólares a principios de octubre.

Lee también

Hacia las 19H00 GMT de este viernes la criptomoneda con mayor capitalización caía 3.17%, situándose en torno a los 84.442 dólares, tras haber descendido hasta los 80.553,56 dólares, su mínimo desde abril.

Bitcoin. Foto: Cortesía
Bitcoin. Foto: Cortesía

"Su volatilidad es inherente a su naturaleza, y su precio está fuertemente influenciado por el sentimiento del mercado", señaló Danni Hewson, analista de AJ Bell.

"El riesgo durante una venta masiva de criptomonedas es que los inversores, ansiosos por vender, exacerben la caída", explicó.

Lee también

El bitcoin inició su desplome el 10 de octubre, día en que declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump avivaron el temor a una nueva guerra comercial con China, lo que provocó una venta masiva de activos de riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]