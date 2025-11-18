Más Información

cayó brevemente por debajo de los 90 mil dólares durante la noche mientras los inversores venden activos que antes volaban alto, como las y las acciones de inteligencia artificial.

Bitcoin cayó a alrededor de temprano, su primera caída por debajo de 90 mil desde abril, antes de recuperarse a alrededor de 93.600 a última hora de la mañana.

La criptomoneda más popular del mundo había llegado a casi 125 mil dólares a principios de octubre, impulsada en parte por el entusiasmo sobre una administración pro-cripto en Washington.

Las empresas vinculadas a las criptomonedas se han visto atrapadas en la caída. Las acciones de Robinhood Markets, que se han triplicado este año gracias a la fortaleza del comercio de criptomonedas, han caído un 21% en lo que va de noviembre. El intercambio de criptomonedas Coinbase Global ha caído un 23%.

La caída en las criptomonedas es parte de una venta más amplia en los mercados globales este mes. El S&P 500 ha caído casi un 3%, al igual que el DAX de Alemania, mientras que el Nikkei en Japón ha bajado un 7%. Nvidia, compañía emblemática de inteligencia artificial, ha caído un 9%.

